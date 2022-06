Sollecito su alleanza a sinistra: «Giovinazzo non merita politica affarista»

Di seguito il comunicato stampa del candidato sindaco Michele Sollecito:«Temevamo che l'accordo tra la coalizione a supporto di de Gennaro e quella di Maria Rosaria Pugliese fosse una, dettata dalla consapevolezza di aver l'ultima chance per dare un senso ai loro percorsi. Uno troppo lungo per non aver condotto a risultati concreti e l'altro ancora troppo acerbo per costituire un'alternativa nell'immediato. Ma d'altronde il fallimento di Officina22 non si può dimenticare in una serata, fingendo di aver superato tutte le divergenze».Lo sanno loro stessi, che dedicano buona parte di quello che hanno definito un "appuntamento con la storia" a tratteggiare le criticità dell'amministrazione uscente, senza mai parlare di un programma condiviso, forti solo dell'intesa tra le rispettive agenzie di comunicazione. Come se la passione di decine di candidati, centinaia di simpatizzanti e migliaia di elettori sia un mero esercizio comunicativo.Lo sanno i tanti scontenti che già in queste ore non stanno approvando questa decisione. Logiche che contribuiscono alla disaffezione dell'elettorato verso la cosa pubblica, rette dagli stessi uomini che hanno causato i più grandi disastri degli anni duemila a Giovinazzo.Lo sanno i cittadini che ancora una volta si vedono privati della possibilità di un confronto pubblico, perché pare che Daniele de Gennaro sia già impegnato, ancora una volta, l'ennesima.«Noi scegliamo di stare con la gente – annuncia Michele Sollecito – ed in questi ultimi giorni di campagna elettorale vogliamo offrire a ciascuno gli. Non si possono illudere i cittadini con alchimie dell'ultima ora ma soprattutto non si può riportare la città nell'impasse politica, ora che i tanti fondi in arrivo possono disegnare la Giovinazzo del futuro».Questi i prossimi appuntamenti:- martedì 21 giugno, ore 20.30 comizio di quartiere in piazzetta Sicolo (Despar)- mercoledì 22 giugno, ore 20.30, confronto con stampa e cittadini in villa comunale (in assenza di confronto tra i candidati)- giovedì 23 giugno, ore 20.30 comizio di quartiere in zona artigianale D1.1 (campo sportivo Depergola)- venerdì 24 giugno, ore 21 comizio di chiusura e festa di ringraziamento in piazzale Leichhardt.