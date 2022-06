Sollecito ha le idee chiare su TARI e Centro Anziani (VIDEO)

Un altro video, un'altra pillola per raccontare la visione della città di Michele Sollecito, candidato sindaco sostenuto da Città del Sole, Forza Giovinazzo, Sud al Centro, Con Michele Sollecito, SMS - Sollecito Michele Sindaco, Iniziativa Democratica e Noi per Giovinazzo.«Un tema sollevato dai nostri competitor, con accezione populista, è quello relativo alla TARI - spiega -. Bisogna avere il coraggio di dire che la TARI copre il costo integrale del servizio. La rinegoziazione, che nella parte generale riguarda i 9 comuni dell'ARO e non solo Giovinazzo, presuppone una riduzione dei servizi: meno ritiri, meno pulizia della città».Con riguardo alle politiche sociali, poi, una delle accuse maggiori all'attuale amministrazione è quella della necessità di riattivare il Centro Anziani. Sollecito su questo è ancor più lapidario: «Il Centro di accoglienza per anziani nel Parco Scianatico non ha mai chiuso. Una seconda struttura è attiva nella zona Casino della Principessa. Cosa c'è da riattivare? Operate una scelta di voto consapevole - è l'invito agli elettori -, state lontani da queste illusioni», è il monito condiviso dalle forze che lo affiancano.A questo link il video integrale.