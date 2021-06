Coprifuoco: cosa cambia a Giovinazzo da oggi

Prosegue il graduale allentamento delle restrizioni da parte del Governo sul territorio nazionale, rispettando i vari step annunciati nelle scorse settimane. Da lunedì 7 giugno nuovo cambiamento per quanto riguarda il coprifuoco: in tutte le Regioni italiane in zona gialla, fra cui anche la Puglia, l'inizio è posticipato alle ore 24, sempre fino alle 5 del mattino.Una misura che condurrà di fatto all'abolizione totale (la data fissata è il 21 giugno), se l'attuale andamento dei contagi dovesse essere confermato nei giorni seguenti.In area bianca, nella quale sono inserite Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna, Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto, non sono previste delle limitazioni di circolazione durante la notte. La Puglia può ambire al passaggio di colore già a partire dalla prossima settimana.