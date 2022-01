Situazione Covid, 62.901 i pugliesi attualmente positivi

Dati relativi alle ultime 24 ore provincia per provincia

Il totale di casi positivi registrati nelle singole province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Sono 3.218 i nuovi casi di positività al Covid in Puglia, su un totale di 74.753 test effettuati nelle ultime 24 ore. La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alle ore 13 di giovedì 13 gennaio 2022.Ieri erano quasi 66mila i pugliesi positivi: oggi il numero si riduce e si attesta sui 62.901 attualmente positivi, di cui 495 persone ricoverate in area non critica e 53 in terapia intensiva (2 in più rispetto a ieri).Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 6.589.994 test, dai quali sono emersi complessivamente 370.694 casi di positività.Nelle ultime 24 ore si sono registrati 7 decessi. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è quindi stabile a 7.039.1.224 Area Metropolitana di Bari614 Provincia di Lecce226 Provincia di Taranto312 Provincia di Brindisi486 Provincia di Foggia288 Provincia Bat54 casi di residenti fuori regione14 casi di provincia in via di definizione131.604 Area Metropolitana di Bari61.849 Provincia di Foggia51.831 Provincia di Taranto52.531 Provincia di Lecce36.642 Provincia Bat32.876 Provincia di Brindisi2.555 residenti fuori regione806 provincia di residenza non nota