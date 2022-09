SI Giovinazzo: «Destra avanza inesorabile, ma resistiamo in Parlamento»

Si susseguono nella notte i commenti anche dalle sedi cittadine dei partiti sul voto per le politiche.Datrapela moderata soddisfazione per il dato cittadino e per l'accesso al Parlamento del gruppo, ma anche tanta amarezza per la grande affermazione della destra.«Entriamo in Senato a livello nazionale col 3,5% - ha dettoportavoce della segreteria cittadina - e confermiamo a Giovinazzo il 5,5% delle amministrative, dato che ci soddisfa e conferma i nostri consensi. Inevitabile che non si possa festeggiare più di tanto, poiché l'avanzata delle destre è inesorabile, però il nostro risultato è in linea con quanto fatto a livello nazionale e locale. Siamo contenti - ha concluso - perché il nostro presidio in Parlamento resiste ed in questo momento storico è l'aspetto più importante».