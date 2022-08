Si chiude la Festa Patronale: il programma del lunedì

Si chiuderanno quest'oggi, 22 agosto, i festeggiamenti in onore di Maria SS di Corsignano a Giovinazzo. La giornata detta del Ringraziamento si aprirà con la Messa in Concattedrale alle ore 9.00 e si chiuderà tra le 23.30 e mezzanotte con i fuochi pirotecnici in località Trincea e la conclusione del concerto serale.

Un concerto che sarà la seconda esibizione giornaliera della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano: "G. Ligonzo" diretta dal Maestro Angelo Schirinzi, che al mattino, alle ore 11.00, terrà il suo Matinée in piazza Umberto I.

Alle 20.30, altro momento solenne, sarà rappresentato dal rientro del Manto della Madonna nell'Istituto San Giuseppe.

Per non perdervi nulla sia delle celebrazioni liturgiche, sia delle manifestazione popolari, vi proponiamo il programma completo di giornata pensato dal Comitato Feste Patronali.

Lunedì 22 agosto - Giornata del Ringraziamento

Ore 9,00 S. Messa in Concattedrale con esposizione del SS. Sacramento e adorazioneOre 9,00 Giro per la Città della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano: "G. Ligonzo"Ore 10,00 Adorazione Personale in ConcattedraleOre 11,00 Piazza Umberto I – Matinée musicale a cura della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano "G. Ligonzo" diretta dal Maestro Angelo SchirinziOre 18,00 Concattedrale: Esposizione SS. Sacramento e adorazioneOre 19,30 Canto Solenne dei Vespri e Benedizione EucaristicaOre 20,00 Piazza Vittorio Emanuele II - Esibizione musicale di brani lirici, sinfonici e di musica leggera a cura della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano "G. Ligonzo" diretta dal Maestro Angelo SchirinziOre 20,30 Rientro del Manto presso l'Istituto San Giuseppe. A cura del Circolo Figli del Mare, A.N.M.I., personale Marina Militare e Comitato Feste Patronali.Ore 23,00 Estrazione dei premi della lotteriaOre 23,30 Località Trincea - Spettacolo pirotecnico a cura della ditta pirotecnica "Santa Barbara" dei fratelli Di Candia di Sassano – SalernoOre 24,00 Prosecuzione del programma musicale in Piazza Vittorio Emanuele II a cura della Grande Orchestra di Fiati Città di Conversano: "G. Ligonzo" diretta dal Maestro Angelo Schirinzi