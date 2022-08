Si chiude il Triduo al Padre Eterno

Si chiuderà questa sera, 5 agosto, ilnella(già Santa Maria di Corsignano), nell'agro tra Giovinazzo e Terlizzi.Immutato il programma rispetto alle giornate del 3 e del 4 agosto, che hanno visto la partecipazione di un nutrito gruppo di fedeli. Prevista la recita del Santo Rosario alle 6.00 ed alle 18.45 ed a seguire le sante messe, officiate da don Andrea Azzollini,In questi giorni una piccola ma significativa comunità di fedeli si è ritrovata nella pieve rurale dopo gli anni pandemici ed è stata subito grande emozione. Quel luogo, così pregno di spiritualità, unico nel suo genere in tutto il circondario, è alla radice del culto di Maria di Corsignano e proprio attraverso di esso i giovinazzesi possono entrare in stretta connessione con il senso più profondo del loro essere credenti. La pieve rurale del Padre Eterno, che in tanti sperano possa essere aperta anche in autunno almeno una volta a settimana, continua ad essere non solo un semplice contenitore della tradizione, ma un luogo dove ritrovarsi e ritrovare una profonda spiritualità.Domani, 6 agosto, si chiuderanno i festeggiamenti con la solennità della: messe previste alle 6.30 ed alle 9.00 al mattino e poi alle 19.30 al pomeriggio, quest'ultima preceduta dal canto dei vespri e dalla benedizione eucaristica alle 19.15.Per coloro i quali fossero impossibilitati a raggiungere la pieve rurale, nel centro storico di Giovinazzo, sul sagrato di Santa Maria degli Angeli, in contemporanea, alle 19.30, sarà recitato il Santo rosario ed alle 20.00 avrà luogo la messa animata dalla confraternita omonima.