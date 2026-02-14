Servizi domiciliari, gli operatori di Molfetta e Giovinazzo scrivono a sindaco e presidente della Regione

Lettera operatori assistenza domiciliare Documento PDF

Oltreche garantiscono l'assistenza domiciliare nell'hanno deciso si scrivere al Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, al commissario prefettizio di Molfetta ed al sindaco di Giovinazzo per chiedere chiarezza sulle nuove tariffe.Chiedono - si legge nella nota che potrete scaricare in allegato - «1.con il Commissario Straordinario e le Autorità competenti per discutere soluzioni che tutelino i diritti degli utenti e la dignità lavorativa del personale.2.affinché la Regione Puglia intervenga presso il Comune di Molfetta per valutare una revisione delle aliquote e delle soglie ISEE.3.affinché non venga disperso il patrimonio di esperienza e umanità che abbiamo costruito in 26 anni di servizio».«La nuova articolazione tariffaria - si legge nella missiva - comporta un aumento significativo della compartecipazione economica. In particolare, si passerà da compartecipazioni comprese tra i 3€ e i 5€ orari a compartecipazioni che potranno variare dai 3€ fino a 19,85€ orari per ISEE superiori a 15.000 euro. Un incremento - si evidenzia - così rilevante rischia di determinare un drastico calo delle richieste del servizio, poiché molte famiglie non potranno sostenere costi mensili che, per un piano assistenziale di 6 ore settimanali, possono superare i 500 euro mensili. Il rischio concreto - è la logica deduzione di lavoratori e lavoratrici - è che utenti fragili rinuncino a un servizio essenziale per ragioni esclusivamente economiche».Si attendono concrete risposte non solo dagli amministratori locali ma anche da quelli regionali, in testa il consigliere regionale con delega alla sanità/servizi sociali, Felice Spaccavento, medico, molfettese, che su alcuni temi aveva costruito la sua credibilità politica, anch'egli tra i destinatari della missiva.