Tariffa assistenza domiciliare, il sindaco replica a PrimaVera Alternativa

In merito ad una notizia secondo la quale il sindaco e la Giunta comunale di Giovinazzo avrebbero approvato, perun aumento del 400% delle tariffe per l'assistenza domiciliare a scapito dei disabili gravi e degli anziani, l'Amministrazione comunale precisa che il metodo di calcolo è proporzionato al proprio ISEE come accade ormai per tutte le prestazioni sociali.In particolare, per l'assistenza semplice (SAD)mentre per l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è richiesto, come previsto dalle disposizioni regionali sulle prestazioni domiciliari integrate, l'ISEE sociosanitario (escluse le residenze). La quota di compartecipazionePer cui la formula è: quota compartecipazione = (ISEE × costo orario della prestazione) / limite massimo ISEE. Inoltre: sono previsti esoneri sotto una soglia minima stabilita annualmente mentre sopra il limite massimo ISEE si paga il costo orario integrale. Per l'ADI, a titolo esemplificativo, il sistema prevede l'esonero per ISEE sociosanitario inferiore a 2.000 € e un limite massimo di riferimento pari a 15.000 € (secondo i valori indicati per l'anno in corso).Il nuovo sistema protegge chi è in condizioni economiche più fragili attraverso soglie di esenzione; garantisce che le risorse comunali possano continuare a sostenere anche interventi ad alta priorità sociosanitaria, come l'assistenza specialistica per minori disabili gravi su cui l'Amministrazione ha investito maggiori risorse; assicura la continuità dei servizi SAD e dell'ADI.- spiega il sindaco Michele Sollecito -Mi preme però sottolineare che finoraTuttavia, questa misura nazionale si è esaurita e al momento non si intravedono nuovi interventi simili. Adesso produrremo l'avviso pubblico per la nuova gara di assistenza domiciliare e in base agli esiti sapremo come modulare meglio la nostra spesa e la compartecipazione degli utenti in base agli ISEE presentati».