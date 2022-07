Musica, banconi per somministrare cocktail e divertimento, maE scattano le multe, anche piuttosto salate. È successo a Giovinazzo, nell'ultimo weekend, nell'ambito di una serie di accertamenti mirati predisposti dallain alcuni locali aperti fino a tarda ora.Sabato sera, qualche minuto dopo la mezzanotte, è scattato il controllo degli agenti, in uniforme e in abiti civili, in due differenti punti della riviera giovinazzese, a Levante e a Ponente. E così, al termine dell'iter amministrativo, il personale deldi via Cappuccini, in due differenti esercizi (il primo sulla ex 16 Adriatica per Santo Spirito, in località Peschiera, il secondo sul lungomare Marina Italiana, alla Trincea), hanno segnalato all'i gestori di due locali.In entrambi i casi, infatti, gli agenti hanno riscontrato(ovvero in possesso dellasospesa dal settorecon divieto di prosecuzione fino alla definizione del procedimento). Per i due gestori sono giunte le multe: per ognuno di loro è stata staccata una sanzione amministrativa da. I soldi, infine, andranno alI controlli, che riguarderanno la diffusione della musica oltre l'orario consentito e la violazione delle normative anti Covid-19 saranno intensificati ​«proprio per far emergere situazioni spiacevoli - ha detto il maggiore- che, in quest'estate, possono ledere la competitività fra gli stessi gestori dei locali».