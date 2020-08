Scoppia l'incendio mentre l'auto è in marcia, nessun ferito

Divampa l'incendio mentre l'autovettura è in marcia. Il conducente riesce, fortunatamente, a mettersi in salvo e, a Giovinazzo, sulla ex strada statale 16 Adriatica per Molfetta, per la precisione, accorrono i. L'episodio è accaduto nella serata di ieri.Intorno alle ore 21.00, infatti, un'è stata distrutta dalle fiamme: l'auto, di 25 anni d'età, stava viaggiando in direzione Molfetta, quando dal cofano ha iniziato ad uscire del fumo. Ad accorgersi di quanto stava succedendo è stato il conducente del mezzo che è sceso subito e ha dato l'allarme. Il vano motore dell'autovettura è stato avvolto dalle fiamme, spente tempestivamente dagli uomini deldelNonostante si sia trattato di un incendio dalla chiara, e inequivocabile, matrice accidentale, sul posto sono arrivati i, per i rilievi del caso (l'auto era in movimento quando ha iniziato a sprigionare fumo prima e fuoco dopo, nda) e per la gestione della viabilità: il traffico è rimasto bloccato per tutta la durata delle operazioni di spegnimento, mentre la strada, seppure su una sola corsia di marcia, è stata chiusa.Il mezzo è andato distrutto, ma il proprietario al volante, per fortuna, non ha riportato conseguenze: Per fortuna, infatti, il conducente, nonostante il rischio corso,. Al termine delle operazioni di spegnimento il traffico veicolare sulla strada è stato ripristinato.