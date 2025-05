Sciopero Trenitalia, cancellazioni e disagi. Pendolari su tutte le furie

È in corso lo sciopero del personale di Trenitalia che ha comportato gravi disagi ai lavoratori pendolari in tutta la Puglia e su scala nazionale. Cancellazioni continue, annunci di ritardi si sono susseguito nel corso della giornata, fino ad un massimo di 210 minuti per convogli a lunga percorrenza.Particolarmente colpita la circolazione lungo la linea Foggia-Bari, con cancellazioni diUlteriori ripercussioni sono possibili a cascata sino alla serata di oggi, 6 maggio. Disagi per tanti lavoratori e lavoratrici giovinazzesi che si sono spostati al mattino in treno considerando l'opportunità di fasce assicurate e che invece sono rimasti o in stazione centrale a Bari o nei comuni dove hanno il posto di lavoro. Non sono mancate quindi tensioni e rimostranze.Lo sciopero di 8 ore dei ferrovieri e del personale degli appalti è stato indetto dadopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. Secondo i sindacati aderenti «sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali».