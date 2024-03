Scioperi e guasti, ancora disagi per i pendolari giovinazzesi

Treni in ritardo sulla linea adriatica Bari-Pescara. Dalle 8.20 di venerdì 8 marzo tutta la circolazione ferroviaria è rallentata a causa un guastoÈ stato richiesto l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa del traffico ferroviario.I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno fatto registrare ritardi anche di 30 minuti. Disagi inevitabili per i pendolari giovinazzesi diretti a Bari.Inoltre dalla mezzanotte e sino alle ore 21:00 di venerdì 8 marzo è in atto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia e Trenitalia Tper, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali. «I treni - fanno sapere dalla società dei trasporti ferroviari - potranno subire variazioni o cancellazioni. Previste le fasce orarie di garanzia».