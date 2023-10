Sciopero trasporti, possibili disagi per i pendolari di Giovinazzo

È in corso dalla serata di giovedì 19 ottobre uno sciopero del trasporto pubblico che durerà sino alle 21.00 di venerdì 20 ottobre. Diverse le sigle sindacali che vi hanno aderito.Disagi inevitabili potrebbero esserci sia nel settore ferroviario sia in quello aereo, con ritardi e cancellazioni.Trenitalia ed Italo hanno fatto sapere nelle scorse ore che saranno assicurati i collegamenti dell'Alta Velocità, i Frecciarossa e gli Intercity. Problemi ci potrebbero essere invece per i treni regionali, anche se nel corso della giornata di oggi, 20 ottobre, sono previste due fasce di garanzia:Autobus, tram e metropolitane saranno interessati dallo sciopero sempre per 24 ore in tutta Italia. A Roma fasce di garanzia da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17.01 alle ore 19.59. A Milano i treni della metropolitana circoleranno fino alle ore 18.00, mentre bus e tram saranno garantiti da inizio servizio fino alle 8.45 e tra le ore 15.00 e le ore 18.00.Nel settore aereo i voli garantiti sono quelli in partenza