Sant'Agostino: sorrisi, qualche lacrima e tanti applausi per il presepe vivente dei bimbi

L'ingresso dalla navate centrale, poi il percorso lungo quelle laterali. Grandi protagonisti i bimbi e le bimbe di Iniziazione Cristiana, il luogo laIlandato in scena nelle serate delha riscosso consensi per la spontaneità dei piccoli protagonisti e per il grande sforzo delle coordinatrici, un lavoro complesso durato oltre un mese sotto lo sguardo attento di don Cesare Pisani.Sant'Agostino ha così proposto un presepe vivente che ha raccontato dalla genesi dell'incontro tra Maria e Giuseppe, sino alla nascita del Bambin Gesù, il Dio che si fa carne in una umilissima capanna di Betlemme.Per genitori e nonni qualche scatto per immortalare il momento, sorrisi e qualche lacrima di commozione per i piccoli e le piccole che per la prima volta hanno preso parte ad una rappresentazione.L'auspicio di tanti, viste le centinaia di visitatori, è che si possa replicare anche il prossimo anno.