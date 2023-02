San Valentino, percorsi per innamorati nel borgo antico di Giovinazzo

Continuano, nonostante il maltempo delle scorse giornate, le iniziative per Carnevale e per San Valentino nel borgo antico di Giovinazzo, iniziativa voluta dall'in collaborazione con i commercianti ed i ristoratori e sotto il patrocinio dell'ente comunale.gli innamorati potranno attraversare un percorso pensato per loro, anche con angolo selfie, che si snoda in piazza Costantinopoli, via Gelso e Arco Cattese, con la possibilità di condividere i loro scatti sulla pagina di promozione turistica del Comune, Discover Giovinazzo.Ma non di solo amore vive il mese di febbraio, dedicato anche al Carnevale. Domenica 12, infatti, dalle ore 11.00, in piazza Umberto I, proprio all'ingresso del centro storico per chi arriva da piazza Vittorio Emanuele II, ci sarà lo spettacolo di Super Pippo Clown.Dalle 11.30 e per tutta la giornata di domenicail borgo antico diventerà quindi nuovamente luogo di festa e incontro, grazie ai commercianti che allestiranno un mercatino dell'artigianato, con idee regalo per San Valentino e tanto buonissimo "cibo di strada" che richiamerà i sapori della tradizione. Il tutto condito da intrattenimento musicale.Il programma continuerà poi domenica 19 febbraio con l'incontro dei bimbi di Giovinazzo in Villa Comunale, tutti vestiti in maschera. Ed in quel caso a far da splendida cornice ci saranno anche gli artisti di strada.