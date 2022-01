«Dobbiamo anche quest'anno annullare i Fuochi di Sant'Antonio».Con queste parole, pronunciate nel video in cui ha fatto il punto della situazione epidemiologica a Giovinazzo, il sindacoha annunciato una decisione che era oggettivamente nell'aria, visto il progredire dei contagi da Sars CoV2 in città. Salta così per il secondo anno consecutivo la manifestazione invernale più attesa dai giovinazzesi e che nelle ultime edizioni aveva portato nella cittadina adriatica migliaia di visitatori provenienti da tutta la regione. Nessuna accensione dei falò, dunque, ci sarà il 23 gennaio in onore del Santo originario di Eracleopoli.«Una decisione - ha continuato Depalma - dovuta ed onesta, poiché non possiamo permetterci in qualunque maniera di mettere a rischio la salute dei cittadini ed aggravare una situazione che certamente facile non è».Il sindaco ha tuttavia voluto esternare il suo pensiero, auspicando una uscita dalla situazione pandemica che possa arrivare al più presto e per farlo bisognerà adottare tutte le precauzioni del caso, continuando ad arginare i casi gravi attraverso una massiccia campagna di vaccinazione.