Sale ancora il numero dei positivi al Covid a Giovinazzo

Lo avevamo anticipato sul finire della scorsa settimana e dobbiamo confermarlo: a Giovinazzo la curva epidemiologica ha subito una brusca inversione e i casi di Covid-19 sul territorio comunale hanno ripreso a crescere.Nell'ultimo aggiornamento del Comune, infatti, sonoi contagiati presenti in città, peggior dato dal 18 giugno scorso. Giovinazzo era stata libera da persone infette dal Sars CoV2 dal 1° al 14 luglio, poi, probabilmente per un viaggio all'estero, il virus aveva ripreso a diffondersi.Fortunatamente al momento non si registrano infezioni con complicazioni serie e tutti i positivi si stanno curando a casa.Da inizio pandemia sono dunqueOccorre prestare molta attenzione in questa fase estiva, in cui non sono in vigore ancora restrizioni. Dopo la sbornia per il successo azzurro ad Euro 2020 (al momento non vi è alcuna correlazione tra i nuovi casi ed i festeggiamenti) bisognerà rispettare le regole del distanziamento, soprattutto nei luoghi di ritrovo dei più giovani. La media d'età dei contagiati in Puglia, infatti, tende a scendere, segno che la campagna vaccinale potrebbe aver creato una buona protezione per alcune fasce a rischio.