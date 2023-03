Covid, i dati a Giovinazzo ad inizio marzo

Quasi azzerati i casi Covid a Giovinazzo ad inizio marzo.È quanto emerge dal report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, che ha preso in analisi la settimana dal 27 febbraio al 5 marzo. I contagi accertatiper un tasso di positività ogni 100mila abitanti sceso ormai a 10,2. Nella settimana precedente i casi erano stati 7 per una media di 35,9.Giovinazzo torna sotto la media metropolitana assestatasi su un tasso di positività per 100mila residenti di 31,3. Nel comune adriatico non si registrano vittime dal maggio 2021. In totale sono state 17.