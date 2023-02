Covid-19, risalita dei contagi a Giovinazzo

Tornano purtroppo a salire i contagi da Covid-19 a Giovinazzo, accompagnati dalla diffusione dell'influenza stagionale.Nulla di allarmante, ma per la prima volta dopo diverse settimane tornano a crescere i casi. Nella settimana dal 13 al 19 febbraio scorsi, infatti, secondo il settimanale report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, sono statele nuove infezioni emerse dal tracciamento con tamponi in farmacie e strutture pubbliche su pazienti giovinazzesi. La media di positività è dunque salita a 41 casi ogni ipotetici 100mila residenti. Nei sette giorni precedenti era stata di 15,4.Giovinazzo torna così sopra la media metropolitana per contagi. Tra il 13 ed il 19 febbraio sono state registrate 497 nuove positività al Sars-Cov 2 nei 41 comuni dell'ex provincia barese, il 4,4% in più rispetto al dato della settimana prima (476), con un tasso che si assesta a 40,4 casi ogni 100mila abitanti appena superiore al 38,7 ogni 100mila del periodo precedente.Dall'inizio della pandemia ad oggi, a Giovinazzo si sono infettate circa 10.500 persone secondo stime ufficiose, 17 sono state le vittime accertate.