Covid, dati stabilmente bassi su Giovinazzo

Numero di nuove infezioni da Covid-19 stabili a Giovinazzo, nella settimana compresa tra il 6 ed il 12 febbraio scorsi.Lo attesta il nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari, secondo cui vi sarebbero statiuno in meno della settimana precedente. Il tasso di positività ogni ipotetici 100mila abitanti è dunque sceso amentre quello su scala metropolitana è sceso a 38,5, -15,5% rispetto al periodo precedente.Giovinazzo resta così ampiamente sotto quella soglia e sembra davvero aver imboccato la strada della gestione in tranquillità di nuovi casi. Da inizio pandemia in città sono stati registrati circa 10mila casi, 17 le morti ufficiosamente dichiarate. Non si registrano decessi per Covid o sue conseguenze dalla primavera 2021. Diverse invece le segnalazioni di conseguenze a lungo termine del virus e qualcuna anche di reazione ai vaccini.