Sale ancora il numero degli attualmente positivi a Giovinazzo: sono 174

Avanza ancora il contagio da Covid-19 in tutta la Puglia, con dati nettamente superiori alla media nazionale. A Giovinazzo sale il numero degli attualmente positivi:mentre quasi un centinaio sono le persone guarite da inizio della seconda ondata.Il dato è stato aggiornato nella giornata di oggi 1 dicembre.Purtroppo sul territorio giovinazzese sono stati registrati ancheda inizio emergenza sanitaria. La prima vittima, in marzo, era stato un 91enne. Poi in novembre altri 4 morti, compresi tra i 69 e gli 85 anni.L'invito è sempre alla prudenza, come ripetuto ieri sera in Consiglio comunale dal Sindaco Tommaso Depalma. Massima attenzione, dunque, soprattutto ai gruppi di giovani che talvolta si riuniscono a sera non rispettando il distanziamento fisico e possono divenire (e sono tanti i casi a Giovinazzo da settembre) vettori per i propri cari.