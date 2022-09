Sagra della Pizzella, successo a Giovinazzo per l'iniziativa della Pro Loco (FOTO)

Tre panifici hanno collaborato alla riuscita della manifestazione andata in scena in Villa Comunale

8 foto Sagra della pizzella 2022

Si è tenuta sabato 17 settembre la 1ª edizione dellaorganizzata dalla locale Pro Loco APS (altre ve ne erano state negli anni scorsi in capo ad altre associazioni o parrocchie) ed inserita nel programma comunale di eventi estivi.Successo per l'iniziativa, tenutasi grazie al supporto prezioso di alcuni sponsor, ristoratori ed imprenditori del settore del "beverage" giovinazzesi e di tre storici panifici. Centinaia le forme del prelibato prodotto da forno tipico della cittadina adriatica vendute per un primo appuntamento che sembra aver accontentato molti.Prezioso anche l'angolo dell'associazione ambientalista 2hands, che ha favorito, grazie a buone pratiche, il corretto smaltimento dei rifiuti al termine della manifestazione che ha visto giungere a Giovinazzo anche visitatori da paesi limitrofi.«Tra gli obiettivi della Pro Loco APS - si legge in un comunicato dell'associazione di piazza Umberto I, tra le protagoniste dell'Estate Giovinazzese 2022 - c'è quello della valorizzazione, promozione e divulgazione enogastronomica del proprio territorio, che è stato pienamente raggiunto proponendo un nuovo format con cui rilanciare il nostro prodotto. Franco Loverde, che ringraziamo, ha animato la sagra coinvolgendo giovani e meno giovani, trasformandola in una grande festa collettiva, facendo cantare e ballare tutti i partecipanti fino a tardi. La Pro Loco APS vi aspetta al prossimo anno!».Un formato nuovo azzeccato, finalmente di respiro comunale dopo l'esperienza di oltre due lustri fa, e che pensiamo possa e debba crescere nei prossimi anni, dando il giusto peso al prodotto da forno per cui Giovinazzo si caratterizza ed è conosciuta anche nel circondario.