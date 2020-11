Rubata a Bitonto, ritrovata cannibalizzata a Giovinazzo

Un'auto rubata a Bitonto e ritrovata cannibalizzata nell'agro di Giovinazzo. È successo nella serata di ieri, quando le, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio rurale, hanno ispezionato alcuni fondi agricoli in località Casa Bianca, lungo la strada rurale conduce alla periferia di Bitonto.E proprio in uno di questi, abilmente occultata tra la vegetazione circostante, gli agenti del presidentehanno rinvenuto unapriva del cofano, del motore, degli apparati elettronici, delle quattro portiere e degli altrettanti pneumatici. Attraverso la targa, con l'ausilio della, giunta sul posto per i rilievi di legge, è stato prontamente rintracciato e allertato il proprietario dell'autovettura, risultata rubata pochi giorni fa a Bitonto.È questo solo l'ultimo dei ritrovamenti nelle campagne di Giovinazzo di autovetture, quasi sempre modelli di valore, spogliate di varie parti. Dalla componentistica elettronica ai navigatori fino a fanali, volanti, parti di carrozzeria, pure gli pneumatici: sono vari gli obiettivi delle, composte da gente esperta, nel campo del racket delle auto cannibalizzate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio, che sta diventando sempre più fruttuoso.Proprio un mese fa, in località Peragineto, era toccato ad una, il cui intero frontale era stato smontato. Lo smembramento dell'auto alimenta a livello nazionale ed internazionale il mercato illegale di pezzi di ricambio, un business i cui profitti si attestano intorno ai