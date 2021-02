Rt poco sopra l'1: Giovinazzo e tutta la Puglia ancora in zona arancione

Non ci sarà con ogni probabilità il passaggio in area gialla dalla prossima settimana, come si ipotizzava dalle ultime indiscrezioni: Giovinazzo e tutta la Puglia resteranno ancoraLo ha stabilito il Ministro della Salute, che firmerà in serata l'ordinanza, sulla base degli esiti emersi dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità. La nostra regione sarà dunque nella fascia intermedia di rischio per la quarta settimana consecutiva: l'indice di contagio Rt, col quale si definisce il "colore" del territorio di volta in volta,Le regole vigenti per la zona arancione resteranno pertanto valide a Giovinazzo e in tutta la Puglia: niente servizio al tavolo per le attività di ristorazione e divieto di uscire dal proprio Comune se non per ragioni di lavoro, salute e necessità. È raccomandato evitare gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune.I negozi rimarranno aperti come anche i parrucchieri e gli estetisti. Bar, pizzerie e ristoranti saranno aperti per asporto fino alle 18 e in seguito solo per le consegne a domicilio. Ma dopo la manifestazione a Bari di questa mattina, monta la protesta degli esercenti.