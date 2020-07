Rocco Lauciello confermato presidente delle Pro Loco pugliesi

Il ruvese(in foto qualche anno fa in un suo intervento in Aula Consiliare per dirimere le questioni relative alla mancata organizzazione del Corte Storico del cinquantennale, ndr) è stato rieletto per acclamazione presidente dellanel corso dell'assemblea che si è tenuta domenica 26 luglio alla Fiera del Levante di Bari. Guiderà il comitato regionale per un secondo mandato, fino al 2024.Rinnovati anche i collegi dei probiviri e dei revisori dei conti: per il primo sono stati eletti(supplente Mariligia Sasso), per il secondo(supplenti Giuseppe Antonacci e Stefania Chiego).«Inizia un nuovo quadriennio in cui ciascun dirigente, ciascun presidente, ciascun membro del consiglio direttivo e ciascun socio sarà chiamato a collaborare, a proporre, a partecipare alla vita attiva del comitato regionale"» ha spiegato Lauciello a seguito della proclamazione avvenuta tramite il presidente onorario Unpli Puglia, professorNel corso dell'assemblea elettiva è stato proiettato un video-intervento del Ministro per gli Affari regionali e per le autonomie Francesco Boccia: «Ci incontreremo presto alla prima occasione utile per ringraziarvi per quanto fate per la comunità pugliese. Non c'è luogo che visito in giro per le regioni in cui non sia presente una Pro Loco attiva, operosa, dinamica e propositiva. Auguri al nuovo gruppo dirigente e auguri a tutte le Pro Loco di Puglia». Nei prossimi giorni è prevista la nomina del vicepresidente.