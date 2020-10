Attimi di follia si sono consumati stamane a Giovinazzo. In via Bari, ad angolo con via Toselli,è stato protagonista di una rissa (vari automobilisti si sono trovati davanti alla visione di botte da orbi, nda) corredata da, sedata dalle forze dell'ordine.L'episodio, che ha coinvolto anche i titolari di una vicina attività commerciale, è avvenuto alle ore 11.00: le urla hanno immediatamente allarmato i residenti i quali hanno allertato la. Le volanti deldi via Cappuccini sono istantaneamente giunte in loco, supportate dai: gli agenti, diretti dal maggiore, hanno identificato - come da prassi - tutti i presenti. L'eventuale denuncia solo in caso di querela di parte.Non sono ancora chiari i motivi dello scontro in un angolo di marciapiede trasformato in un ring: per nessuno dei cinesi coinvolti è stato necessario l'intervento del 1. Per ora sono in corso ricostruzioni e accertamenti più precisi su quanto avvenuto.