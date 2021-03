Rinviata la mostra di Passione di Saverio Amorisco

Non sarà inaugurata questa sera, 13 marzo, la mostra di Passionedell'artista giovinazzese, allestita nella Chiesa del Carmine grazie al supporto dellLe porte della chiesa di via Cattedrale resteranno chiuse, dunque, in ossequio alle nuove disposizioni regionali e comunali per il contenimento del contagio da Covid-19 ed in previsione dell'entrata della Puglia in zona rossa da lunedì 15 marzo.Una decisione soffertissima, ma doverosa. La mostra potrebbe essere riaperta al pubblico anche dopo il periodo pasquale, appena l'emergenza sanitaria in corso dovesse dar tregua.Un'ennesima rinuncia per l'intera comunità giovinazzese che attendeva la decima edizione come l'inizio vero del periodo di Passione, molto sentito alle nostre latitudini.