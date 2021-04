Rinvenute altre due scocche d'auto nell'agro di Giovinazzo

Recuperate altrenell'agro di Giovinazzo. Il fenomeno, dunque, non accenna ad esaurirsi. Anzi, i recenti ritrovamenti di auto, la quasi totalità cannibalizzate, rivelano come le bande criminali abbiano scelto le campagne fracome officine en plein air dove smontare le auto.Anche nella mattinata di ieri, nel corso dei servizi straordinari svolti dalle, gli uomini deldi via Gioia, diretti dal capitano, hanno svolto mirate attività di perlustrazione volte a prevenire e reprimere i reati predatori nelle vaste aree rurali della città. E proprio durante i controlli, in un fondo in località Peragineto, quasi al confine con Bitonto, hanno rinvenuto altreche, da immediati accertamenti, sono risultate rubate.Le auto, un'e una, sono state rinvenute a pochi metri di distanza l'una dall'altra. Entrambe sono state ritrovate spogliate di varie parti, ovvero cannibalizzate. Dalla componentistica elettronica ai navigatori fino a fanali, ai volanti, parti di carrozzeria, pure gli pneumatici: sono vari gli obiettivi delle bande specializzate nel campo delle auto rubate per alimentare il dinamico mercato nero della vendita dei pezzi di ricambio che sta diventando sempre più fruttuoso.Le due carcasse sono state sequestrate per vari accertamenti (sull'ennesimo episodio indaga la), mentre i servizi di monitoraggio delle aree rurali, mirati alla prevenzione e alla repressione dei reati predatori, in particolar modo dei furti d'auto, proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio cittadino.