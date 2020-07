Rinvenuta un'altra tartaruga caretta caretta in decomposizione

È stato ritrovato ieri l'ennesimolungo il litorale di Giovinazzo. Ad intervenire per il recupero della carcassa, con un carapace di, ma purtroppo senza vita, sono stati gli uomini dell', dellae i veterinari dell'dell'animale, della specie, la tartaruga marina più comune del mar Mediterraneo. «Era morta da, non aveva segni evidenti di collisione con barche, tipo eliche o scafo - ha riferito, del- ed è stata spinta a Giovinazzo, in località Piramidi, dalle correnti di maestrale che, in questi ultimi giorni, stanno sferzando il mar Adriatico».Sono sempre più numerosi gli esemplari di tartarughe marine ritrovati privi di vita,. La caretta caretta è, infatti, la tartaruga marina più comune del Mediterraneo, ma ormai sembra essere al limite dell'estinzione nelle acque italiane: è un animale ancora in pericolo però proprio perché è stata fatta una grande campagna di sensibilizzazione da parte delsta lentamente recuperando.L'avvertimento, per chiunque trovi questi esemplari vivi o morti, è di contattare l'. «La caretta caretta è la tartaruga più comune che però rischia spesso di finire accidentalmente nelle reti dei pescatori. A loro - conclude Salvemini - chiediamo aiuto».