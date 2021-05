Riaperta al culto la Parrocchia San Giuseppe di Giovinazzo

7 foto Riapertura Parrocchia San Giuseppe

È stata una grande festa, la festa della gente, dei fedeli e di chi in quella parrocchia ci è cresciuto e vuol far crescere i propri figli.Ieri sera, 1° maggio, la chiesa di San Giuseppe ha riaperto al pubblico con una sobria e spiritualmente coinvolgente celebrazione eucaristica presieduta da, Vescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ed alla presenza di tutto il clero cittadino e delle autorità civili e militari locali. Toccante il momento solenne della dedicazione dell'altare.Una serata che resterà nella storia di una comunità ben guidata daa, apparso emozionato. Alla Santa Messa, purtroppo, ha potuto partecipare un numero contingentato di persone per via delle norme anti-Covid ed è per questo che vi riproponiamo il link ( clicca qui ) dell'intera celebrazione.A fine cerimonia, all'ingresso della chiesa di via Dogali è stata scoperta una targa che ricorda una serata che entrerà nella memoria di tanti parrocchiani e che sarà tramandata alle nuove generazioni.«Al nostro Patrono, San Giuseppe abbiamo affidato questa giornata tanto attesa da tutta la nostra bella comunità - si legge sulla pagina della Parrocchia -, come ci ha esortato durante la celebrazione il nostro Vescovo, continuiamo a costruire la nostra Chiesa con le nostre virtù, con le nostre capacità ! Questa giornata resti per sempre nella memoria di tutti noi affinché edificati dall'esempio di San Giuseppe, della Vergine del Carmelo e di tutti i Santi le cui reliquie sono nel nostro nuovo altare, possiamo crescere nell'amore al Signore Gesù e come testimonianza al mondo».Sotto il nostro articolo alcuni dei momenti della celebrazione.