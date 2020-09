Regionali, Alfonso Arbore scende in campo per Anita Maurodinoia

8 foto Comitato elettorale Anita Maurodinoia

Non vi erano troppi dubbi, ma è giunta una ulteriore conferma nelle scorse ore: il Presidente del Consiglio comunale,, e tutto il suo gruppo sosterrannonella corsa ad uno scranno da Consigliere regionale.Col sostegno alla candidata più suffragata nelle comunali baresi del 2019 (oltre 6.000 voti), Arbore conferma una precisa scelta di campo che ne aveva fatto il referente cittadino di Sud al Centro, la compagine che vede nella Maurodinoia la leader.Oggi c'è un appoggio convinto alregionale ed alla riconferma diche con lo stesso Arbore ha intrattenuto in più di una circostanza, rapporti istituzionali caratterizzati da intesa e stima reciproca.Da metà agosto, infine, è attivo anche a Giovinazzo il comitato elettorale in(le foto sotto il nostro articolo, ndr) per colei che nel Consiglio Metropolitano ha la delega alla Polizia Metropolitana, Protezione Civile e Personale e che farà visita alla comunità locale nei prossimi giorni.