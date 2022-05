Galizia e Pugliese su PNRR: «Occasione unica per la crescita dei nostri territori»

«È importante in questo particolare momento di disaffezione alla politica tornare a parlare nelle piazze di crescita, lavoro, giovani e donne».Questa una delle battute fatte dalla parlamentaredurante un evento organizzato a Giovinazzo, alla presenza della Sottosegretaria di Stato per il Sud e la Coesione territoriale,arrivata in Puglia sia per un mini tour tra alcune eccellenze imprenditoriali pugliesi, sia per sostenere anche la candidata sindaca locale,I fondi del PNRR rappresentano uno strumento fondamentale per il Sud: il 40% è destinato alle Regioni meridionali e questo darà modo di aprire una nuova stagione di sviluppo. Serve, però, un forte senso di responsabilità anche da parte dei comuni e, dunque, dei futuri sindaci, che dovranno avere necessariamente particolari competenze amministrative e gestionali, così da riuscire a spendere al meglio le risorse del PNRR.Questo il senso delle parole della Nesci e dell'economista,, intervenuti nell'ambito dell'evento organizzato dalla Galizia.Una piazza piena di gente attenta ad ascoltare anche l'intervento conclusivo della candidata sindaca Pugliese, sostenuta da che ha sottolineato anch'essa quanto per Giovinazzo sia fondamentale nei prossimi anni intercettare e spendere in maniera intelligente quei fondi«A Giovinazzo di eccellenze e competenze a tutti i livelli ne abbiamo. Non ci resta che crederci di più, affidandoci alle persone giuste, puntando sul potenziale del territorio giovinazzese e dando il nostro contributo alla sua crescita», ha concluso la deputata giovinazzese, Francesca Galizia.