Rampe disabili, PrimaVera Alternativa attacca la Giunta Sollecito

«E anche questa estate, nonostante un finanziamento risalente a maggio 2020, i più fragili e i diversamente abili non hanno potuto usufruire della rampa che consentisse loro l'agevole accesso alla spiaggia in zona Trincea».È questo l'incipit di un nuovo comunicato disu un tema assai delicato.«Per mascherare questo ennesimo fallimento amministrativo - insistono dal gruppo guidato da Carmela Zaza -, lo scorso 30 giugno il sindaco Sollecito e il vicesindaco Depalo si erano fatti perfino fotografare in riva al mare intenti a studiare carte (sic!) e con il consueto spot di propaganda avevano solennemente annunciato: il cantiere partirà a metà settembre! Ebbene, come potete vedere, siamo arrivati al 13 ottobre e del cantiere per la rampa di accesso al mare non si intravede neanche l'ombre! Insomma, siamo dinanzi all'ennesimo caso di stucchevole propaganda, fatta di selfie, video e foto autocelebrative! Per una volta - concludono da PVA - , almeno sui temi che coinvolgono i più deboli, avremmo gradito meno proclami e più fatti concreti, o, per lo meno, che fosse applicata qui la stessa efficienza e celerità mostrata nelle concessioni di spiagge ai privati».