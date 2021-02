Raccolta del Farmaco, anche a Giovinazzo si potrà donare fino a domani

Durerà fino a domani, 15 febbraio, la, l'iniziativa cominciata lo scorso 9 febbraio e volta a donare medicinali di prima necessità a chi non può permettersi di acquistarli. A Giovinazzo aderisce la, sita in Piazza Vittorio Emanuele II, n. 48.Chi vorrà partecipare potrà acquistare farmaci da banco, facendosi consigliare dai farmacisti in servizio e dai volontari presenti. Sarà un gesto di grande solidarietà, che contribuirà a raccogliere medicinali destinati ad essere distribuiti adando così una mano a tanti bisognosi in attesa di un aiuto concreto.Un aiuto di cui si avverte sempre più il bisogno nel corso dell'attuale pandemia. Per molti, infatti, la crisi sanitaria ha comportato la riduzione drastica degli stipendi, disoccupazione e, nei casi più gravi, il peggioramento di condizioni di indigenza, situazioni tali da non consentire di sostenere spese quotidiane per comprare beni di primissima necessità. In questo particolare momento storico, quindi, fornire farmaci è davvero fondamentale, vista la richiesta crescente da parte di enti caritativi, abituati a gestire situazioni di estrema povertà.farmacie italiane che hanno sposato la campagna delaprendo le proprie porte agli oltre 20000 volontari, che si disporranno all'uscita per raccogliere i farmaci donati. Un progetto reso possibile grazie al supporto di 17.000 farmacisti di tutta Italia, disponibili non solo a prestare la propria attività alla raccolta, ma anche a supportare economicamente l'iniziativa, facendo sì che cresca di anno in anno e un punto di riferimento concreto ed atteso da tante famiglie bisognose.Laha luogo sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e gode del patrocinio di Aifa, in collaborazione con Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Egualia – Industrie Farmaci Accessibili, Federsalus e BFResearch. Partner Istituzionale dell'iniziativa è Intesa San Paolo. Inoltre, il progetto si è reso possibile grazie a IBSA, Teva ed EG Stada Group e al supporto di DOC Generici, Zentiva, DHL Supply Chain e Piam Farmaceutici. Altre realtà sostenitrici sono Responsabilità Sociale Rai, Mediafriends, La7, Sky per il sociale e Pubblicità Progresso.