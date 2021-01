Le farmacie di turno a Giovinazzo sino al 6 gennaio

Continua la nostra informazione sulle farmacie di turno a Giovinazzo, anche in quest'ultima fase delle festività natalizie.Quest'oggi, 4 gennaio, assicurerà il servizio serale e notturno la, in via Papa Giovanni XXIII. Domani sera, 5 gennaio, sarà la volta dellanella centralissima piazza Vittorio Emanuele II. Nella notte tra l'Epifania e giovedì 7 gennaio, sarà di turno infine lain via Tenente Devenuto.Questo per quel che attiene il servizio notturno, ricordandovi che nelle giornate del 4 e 5 gennaio tutte le farmacie e parafarmacie giovinazzesi saranno regolarmente aperte.I nostri prossimi aggiornamenti riguarderanno il fine settimana, consci dell'importanza di questo servizio offerto alla cittadinanza soprattutto durante questa lunghissima pandemia dovuta alla diffusione del Covid-19.