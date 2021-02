Giornate Raccolta Farmaco: buoni riscontri a Giovinazzo

Nonostante l'afflusso per le prenotazioni dei vaccini anti-Covid agli ultraottantenni ed un meteo affatto clemente, lehanno avuto ottimo riscontro su Giovinazzo.Il dato complessivo non è ancora stato divulgato, ma nella solanon prescrivibili donati dalla clientela, mentre dallache ha accolto donazioni per una settimana circasi attendono riscontri puntuali nei prossimi giorni.I giovinazzesi hanno dunque risposto presente ad una iniziativa su scala nazionale ideata e promossa dallae che nella scorsa settimana ha coinvolto benche hanno sposato la campagna del Banco Farmaceutico, aprendo le proprie porte ad oltredistribuiti in tutta la penisola. Sono stati invece circache hanno mostrato disponibilità ed hanno con entusiasmo partecipato ad una raccolta che, in periodo pandemico e con la contrazione di salari, stipendi ed introiti per le famiglie, è divenuta di vitale importanza per alcuni nuclei.«Il maltempo dello scorso fine settimana - ci ha confidato il dottor, Segretario dell'Ordine provinciale Bari e Bat dei Farmacisti e titolare dell'omonima farmacia giovinazzese - è stato certamente un fattore non positivo, ma da noi sono stati oltre 130 i medicinali raccolti e questo testimonia la grande generosità della gente di Giovinazzo. Il nostro auspicio è che queste giornate possano ricevere sempre più adesioni negli anni a venire».Sulla stessa lunghezza d'onda la, la quale ha confermato le difficoltà in un periodo in cui le farmacie sono chiamate all'arduo compito della prenotazione vaccinale per gli over 80, ma ha anche sottolineato «l'adesione convinta alla Giornata della donazione di molti cittadini di Giovinazzo, un dato certamente incoraggiante nonostante le tante restrizioni del periodo».