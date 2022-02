Banco Farmaceutico: ecco dove donare a Giovinazzo

Dall'8 febbraio scorso e sino al 14 febbraio si svolgerà la. In 5.000 farmacie in tutta Italia sarà possibile acquistare un farmaco da banco per i bisognosi.A Giovinazzo lo si potrà fare anche in questo fine settimana recandosi nella«C'è un'emergenza che, con o senza Covid, si protrae da anni (e col Covid si è aggravata): si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria - scrivono dalla Fondazione Banco Farmaceutico -. Nel 2021, eranoe hanno chiesto aiuto alle realtà assistenziali per farsi curare, (163.000 persone in più del 2020, pari al +37%).Ma c'è un'altra ragione, oltre all'urgenza di chi è povero, per partecipare: la tenuta sociale del Paese, senza realtà benefiche e assistenziali, sarebbe stata e sarebbe tuttora e rischio. Per guardare al futuro con speranza, servono grandi movimenti di gratuità.Il volontariato (che, nel nostro caso, è composto dai volontari del Banco e dai farmacisti) e quella parte del mondo imprenditoriale che considera il bene comune parte integrante del proprio modello di sviluppo (che, nel nostro caso, è composto da tutte le aziende che ci sostengono), sono i soggetti che meglio esprimo esprimono e testimoniano questa possibilità di speranza», è la conclusione.In 20 anni laha fruttato la donazione di oltre 5.600.000 medicinali, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro. L'ultima edizione, che in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio 2020), ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22.000 volontari; dei 541.075 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473.000 persone assistite dai 1.859 Enti convenzionati con Banco Farmaceutico.