Test antigenici a prezzi calmierati: ecco dove a Giovinazzo

Ci sono due farmacie a Giovinazzo che hanno aderito alla convenzione firmata da Ministero della Salute, Commissario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite per iL'iniziativa riguarda tutto il territorio nazionale e sono tante quelle che hanno aderito in Puglia e che effettueranno l'esame ai seguenti prezzi:Si potranno effettuare tamponi rapidi a prezzi calmierati all'interno dellain piazza Vittorio Emanuele II n.48 e nellain via Tenente DeVenuto n.71.Una iniziativa governativa che mira a controllare con cadenza periodica quante più persone possibili, prevenendo la diffusione del contagio da Covid-19. Un monitoraggio costante che però non tutti possono permettersi e che a prezzi calmierati potrebbe invogliare molti ad effettuare i test.