Quasi tutto pronto per l'inaugurazione della Villa Comunale

Ultimi preparativi in vista della riapertura dellaDomenica prossima, 22 dicembre, l'area riaprirà al pubblico dopo circa sei mesi di chiusura forzata, durante i quali sono stati svolti i lavori per riammodernare i bagni, con la creazione di una Nursery-fasciatoio per le giovani mamme. Create nuove aree giochi, di cui una per i bimbi molto piccoli ed una dedicata alle attrezzature-inclusive per disabili, la realizzazione della nuova fontana centrale, il nuovo impianto luci a led, nuove panchine e circa un centinaio di nuove alberature.L'intera area sarà quindi finalmente interamente videosorvegliata. Idel bando, rinvenivano da fondi messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Bari. In tanti hanno chiesto lumi sulla pavimentazione, solo sistemata in alcuni punti, ma rimasta la stessa. Da Palazzo di Città ci hanno fatto sapere che non era prevista nel bando la realizzazione di una nuova pavimentazione.In un video ( clicca qui ) il Sindacoha annunciato alla cittadinanza l'evento di domenica ed ha anticipato che vi saranno alcune sorprese, quasi tutte a beneficio dei bambini.Intanto, da alcuni giorni, operatori sono al lavoro all'interno della Villa (come mostra la foto) per pulire al meglio l'area e presentarla nel migliore dei mondi alla cittadinanza nella cerimonia di domenica prossima.