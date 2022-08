Quarte dosi: a Giovinazzo vaccinate oltre 1.100 persone fragili

Continua la campagna vaccinale contro il Sars CoV2 anche a Giovinazzo, con risultati certamente più apprezzabili rispetto all'inizio dell'estate.Al 4 agosto scorso, secondo i dati forniti dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari, erano 1122 i giovinazzesi fragili oppure over 80 ad aver ricevuto la dose di richiamo. Un incremento di alcune decine rispetto al precedente rilevamento che mette in luce due aspetti di segno opposto: la settima ondata di contagi ha convinto molte famiglie a far vaccinare i propri cari fragili o molto anziani, ma questo incremento non è stato sin qui quello sperato. Con l'arrivo in autunno dei nuovi ritrovati, aggiornati alle varianti, bisognerà dare una nuova accelerata in vista di una possibile nuova ondata invernale.Intanto nella settima tra il 25 ed il 31 luglio sono stati 120 i nuovi contagi a Giovinazzo, 18 in meno rispetto alla settimana precedente, per un tasso di positività ogni 100 mila ipotetici residenti pari a 614,6, leggermente sotto la media metropolitana ferma a 644.