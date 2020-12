Qualità della vita: il Covid incide sui comuni dell'Area Metropolitana di Bari

La crisi Covid-19 ha inciso sulla vita pubblica, economica e sociale italiana e mondiale in questo 2020, "annus horribilis" che volge al termine. A quantificare l'emergenza è la classifica sulla "Qualità della vita" stilata da, in cui il principale quotidiano economico italiano, oltre ai parametri "ordinari", analizza provincia per provincia l'incidenza del Covid nel Paese, in considerazione di diversi parametri. E la Città Metropolitana di Bari, in questo scenario, non appare fra quelle che se la sono cavata meglio.Il dato principale, quello relativo al tasso di mortalità ogni 10mila abitanti (considerato il periodo gennaio-giugno 2020 rispetto alla media gennaio-giugno 2019-2015), pone la nostra ex provinciaDal punto di vista economico, per quanto riguarda le nuove imprese iscritte all'apposito albo (variazione gennaio-settembre 2020 rispetto a gennaio-settembre 2019) la provincia di Bari è al 70° posto, con un -20,87%. Nella ex provincia di Bari le imprese che fanno e-commerce (variazione settembre-gennaio 2020) sono il 9,7%, che valgono l'87ª posizione.. Sale, invece, la percentuale di famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza (variazione agosto 2020 rispetto a dicembre 2019): la Terra di Bari è 17ª con un +27,75%. Meglio, invece, se si considera la cassa integrazione ordinaria (variazione gennaio-settembre 2020): l'Area del capoluogo è 79ª con un +21,52% (prima è Trapani, con un +989,14%). Conforta anche il dato sulle start up innovative (variazione ottobre 2020 rispetto a gennaio 2020): l'ex provincia di Bari è 22ª con un +20,3%.Segnali incoraggianti arrivano dalla ristorazione (variazione gennaio 2020-settembre 2020): quella che era la provincia di Bari è 90ª con un +2,58. Quanto ai bar, la nostra Città Metropolitana è 42ª con un -0,12%. Per quanto riguarda il settore delle palestre, Bari e sua Area Metropolitana sono al 55° posto con un +1,1%. Secondo il parametro delle librerie (variazione settembre 2020 rispetto a gennaio 2020), il capoluogo regionale e la sua ex provincia si posizionano al 75° posto con -1,06%.Male anche il settore residenziale:Bari è 21ª per il prezzo delle case (variazione ottobre 2020 rispetto a ottobre 2019), con un -2,27%.L'emergenza Covid, però, conferma la positività dei servizi welfare degli enti locali di Bari ed ex provincia: nella variazione gennaio-giugno 2020 rispetto a gennaio-giugno 2019, la Città Metropolitana di Bari 22ª con un +4,55%.