Qualità della vita: il Barese davanti a tutte le province pugliesi

Bari e la sua Area Metropolitana davanti a tutti, locomotiva della regione da ogni punto di vista.È quanto stabilito da una ricerca sulla qualità della vita curata daquotidiano economico, giuridico e politico, in collaborazione conella classifica nazionale, non un posto di rilievo, ma migliore di Brindisi (85°), Lecce (88°), Barletta-Andria-Trani (90°), Taranto (99°). Foggia è fanalino di coda in 101ª posizione.Bari e la sua Area Metropolitana guadagnano 6 posizioni rispetto alla classifica del 2021, sale la Bat (+7) ed anche il brindisino (+4) così come provincia ionica (+4). Foggia, che resta tra le peggiori province per qualità della vita, guadagna tuttavia 5 posizioni. Male Lecce ed il Salento, che perdono un posto.In testa alla speciale graduatoria sale Trento, che guadagna un posto e succede a Parma, scesa in settima posizione. Seconda è Bolzano a completare il trionfo del Trentino-Alto Adige, mentre completa il podio Bologna. In coda resta ultima la provincia di Crotone, invece la prima provincia meridionale è Matera, 71ª. Napoli, tra le grandi città italiane, è la peggiore, al 104° posto.La ricerca fotografa, una volta di più, la spaccatura tra Nord e Sud, col Centro che resta davvero una terra di mezzo tra due Italie che vanno a differente velocità. I parametri presi in considerazione per il rapporto sono, tra gli altri, il lavoro e l'occupazione, il rispetto dell'ambiente e la sicurezza, oltre al reddito pro-capite.