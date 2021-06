Pulizia litorale sud di Giovinazzo: eliminati 223 chili di rifiuti

Una nuova importante operazione di pulizia del litorale giovinazzese è stata effettuata domenica scorsa, 20 giugno, dall'associazionee 2hands Molfetta, in collaborazione con Legambiente Trani e Legambiente Bitonto, nell'ambito del progetto denominatopromosso dal Csv San Nicola ed organizzato dall'Associazione culturale La Maria del Porto.L'iniziativa, che si svilupperà in più appuntamenti, ha visto come prima tappa un intervento nel tratto costiero a sud della città di Giovinazzo, sul litorale verso il quartiere barese di Santo Spirito. Una zona spesso oggetto di reati ambientali continuati che non hanno portato all'individuazione di alcun responsabile.Tanti i volontari che si sono adoperati per la rimozione di ben«Ciò che più deve far riflettere - ammoniscono da 2hands Giovinazzo - è il numero, a parità di peso, di rifiuti di plastica, polistirolo e reti raccolto. In modo particolare, la zona era piena di micro plastiche, le più dannose e pericolose se ingerite dai pesci.2hands Giovinazzo - ribadiscono - è orgogliosa di essere stata parte di un progetto che ha visto coinvolte Associazioni diverse ma unite dallo stesso scopo: difendere e valorizzare l'ambiente in un clima di condivisione e scambio reciproco.Un ringraziamento speciale ai volontari che dedicano il loro tempo alla città», è una conclusione a cui ci uniamo.come anticipato, non si fermerà solo nella nostra cittadina, ma proseguirà con altri tre appuntamenti a cui chiunque può unirsi, armato di buona volontà ed amore per l'ambiente rurale, urbano e costiero.Si ricomincia sabato prossimo, 26 giugno ad Andria, poi il 4 luglio sarà la volta di Bitonto ed infine il 29 luglio i volontari delle splendide realtà ambientaliste del nord barese e della provincia Bat si ritroveranno a Trani.