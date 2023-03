In merito agli articoli di stampa apparsi oggi, 21 marzo, su alcune testate giornalistiche aventi come oggetto il PUG, il sindaco Michele Sollecito replica alle opposizioni quanto segue rispondendo punto per punto:il PUG ha seguito l'iter previsto dalla legge. Ci sono stati incontri pubblici sia prima dell'adozione del Documento Programmatico Preliminare (DPP) – il 23 luglio 2019 – sia a monte della prima conferenza pubblica di co-pianificazione del PUG – il 22 ottobre 2021. Poi ci sono state ben 2 conferenze di copianificazione svoltesi in ben 3 riunioni operative: 8 giugno 2020, 25 gennaio 2022 e 6 ottobre 2022.al termine della seconda conferenza di copianificazione è stato necessario aspettare l'arrivo dei contributi in forma scritta da parte degli Enti coinvolti. Contributi che sono arrivati a fine anno 2022 e che hanno comportato la restituzione degli elaborati del PUG a fine gennaio. Il 27 gennaio 2023 la Giunta approva la proposta di adozione del PUG e tutti i file sono caricati sul sito web del Comune nell'apposita sezione dedicata al PUG: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/index.php/aree-tematiche/aree-tematiche-lista-1/ambiente/piano-urbanistico-generale-pug-del-comune-di-giovinazzo Ad occhio e croce direi che i consiglieri comunali di maggioranza ed opposizione abbiano finora avuto circa 45 giorni per scaricare e leggere questi file. Tant'è che anche alcune aggregazioni non partitiche hanno approfondito la questione e alcuni articoli sono apparsi sulle testate locali.In data odierna sono stati caricati sul sito del Comune di Giovinazzo anche i file dell'elenco elaborati definitivo sui quali sono stati espressi i pareri obbligatori per portare il PUG in Consiglio comunale. E' la massima assise cittadina, infatti, il luogo preposto per affrontare questa discussione alla luce del sole.chiedo all'opposizione i soprusi che avremmo perpetrato finora, almeno così sarebbe possibile replicare. Le "frasi fatte" non mi sono mai piaciute, meglio i fatti circostanziati.: chiedo all'opposizione di delucidare allora com'è il nostro vero volto, visto che di seguito non viene esplicitato. Anche qui magari una descrizione dettagliata ci aiuterebbe quantomeno a replicare.Al termine di questa breve disamina vorrei direi che, così come è compito dell'opposizione vigilare e tenere accesi i riflettori sull'operato dell'Amministrazione, è altrettanto doveroso che l'Amministrazione porti avanti il proprio programma e risponda alle istanze dei cittadini.Dall'adozione del PUG abbiamo il tempo necessario per aprire la fase della raccolta delle osservazioni da parte della città prima della sua definitiva approvazione».