PUG, Capurso (PVA) controreplica: «Sollecito venga in Commissione a riferire»

Continua a far discutere la politica cittadina la pronuncia della Regione Puglia sul nuovoDalle opposizioni sostengono con forza una sonora bocciatura, dall'amministrazione comunale replicano che non vi è stata alcuna bocciatura e che il 30 gennaio, come da prassi, ci sarà spazio per tutte le osservazioni del Comune di Giovinazzo.Ma l'agone politico si fa caldo e questa volta a prender parola è statoconsigliere comunale di PrimaVera Alternativa, uno dei leader riconosciuti della minoranza in Aula Pignatelli. E Capurso non le ha mandate a dire, replicando in meno di 24 ore alla nota degli amministratori ed al sindaco Michele Sollecito, che le ha accusate di mistificazione.«La Giunta regionale - spiega Capurso in una nota apparsa anche sui canali social - ha rinviato al Comune il PUG chiedendo modifiche rilevanti, come da allegati A e B della delibera di giunta, che sono parte integrante e sostanziale del provvedimento.Le osservazioni di Capurso vanno poi oltre: «La lettura parziale del provvedimento, magari fermandosi al solo titolo, non aiuta certamente i cittadini a comprendere nella maniera giusta quanto stia accadendo. Se il Sindaco avesse risposto nel merito non avrebbe che potuto darci ragione. Per questo ha preferito essere vago e superficiale nella sua risposta. Tra l'altro il sottoscritto, durante l'esame delle osservazioni, ha anche messo in evidenza alcune criticità oggi contestate dalla Regione - è la sottolineatura dell'esponente di PVA - , ma non considerate dalla maggioranza nella massima assise. L'opposizione ha già protocollato una richiesta affinché il Sindaco, anche in qualità di detentore della delega assessorile all'Urbanistica, venga nell'apposita Commissione Consiliare, composta oltre che dai Consiglieri comunali anche da esperti, a riferire con chiarezza e precisione su come l'Amministrazione Comunale intende modificare e integrare il PUG per adeguarsi ai rilievi della regione. Tutto il resto è solo propaganda», è la chiusura dura di Capurso.