Capurso (PVA): «No a project financing per nuovo sistema raccolta rifiuti» - VIDEO

«Il progetto presentato all' ARO BA2, nell' ambito di un project financing (finanza di progetto) relativa ad un nuovo sistema integrato di raccolta dei rifiuti solidi urbani e alla gestione dei servizi di igiene urbana, non mi ha convinto e nel Consiglio comunale del 7 marzo scorso ho espresso le mie perplessità ai rappresentanti della società proponente. Sono disponibile a trovare soluzioni per migliorare l' attuale servizio con il contratto in scadenza, ma questa proposta la trovo peggiorativa e non aiuterebbe la città di Giovinazzo ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata, a ridurre la percentuale di impurità oggi presente nei rifuti differenziati e a ridurre la produzione di rifiuti o il maggior recupero».Lo dichiara il consigliere comunale di PrimaVera Alternativa, Girolamo Capurso. Il suo intervento nel video sotto il nostro scritto.