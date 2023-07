Prosegue il contest "Buttati", ospiti Joey e Rina al Gran Shopping Molfetta

, i ballerini protagonisti delle coreografie più amate sui social, saranno ospiti deldel contestdedicato a chi vuole mostrare un talento. Cantanti, ballerini e dj possono sfidarsi fino alper poter accedere alle fasi finali e farsi giudicare da importanti protagonisti della scena nazionale in ciascuna delle tre discipline. Joey e Rina saranno nel centro commerciale di Molfetta già dalle 17 per uno stage aperto a chiunque vorrà imparare i passi diventati virali sui social. A seguire, uno spettacolo sulle note delle hit "Bellissima" e "Mon Amour" di Annalisa e "Italodisco" dei The Kolors che hanno fatto ballare tutti sui social e nei locali al ritmo dei passi dei due ballerini.Il contest Buttati proseguirà fino al 6 agosto quando una giuria di esperti decreterà il vincitore di ciascuna categoria assegnando una gift card del valore di mille euro.Tutte le informazioni per prenotazioni www.prenotazionieventi.it