«Promuoviamo la lettura» al tempo del Coronavirus: l'invito dell'Assessore Sollecito agli studenti giovinazzesi (VIDEO)

L'appello risponde a tre diverse esigenze: incentivare la lettura tra i giovani, farli stare a casa in questo periodo di restrizioni evitando capannelli e possibili contagi, e dare una risposta a chi dice che stare a casa comporta noia.Nulla di più falso e l'Assessore alla Politiche Educative del Comune di Giovinazzo,rilancia dai social network il messaggioche intende mettere gli studenti giovinazzesi al corrente di una edicola on line totalmente a loro disposizione. In tanti lo fanno da mesi, altri potrebbero avvicinarsi a questa possibilità.«Carissimi studenti della rete scolastica di Giovinazzo - dice e scrive Sollecito - , in questo particolare momento storico vi ricordo la possibilità che il Comune mette a vostra disposizione: un'edicola digitale gratuita di oltre 500 tra quotidiani e periodici italiani ed internazionali; migliaia di risorse digitali (eBook, Cartoons, risorse aperte, Spotify) comprese le ultime novità delle più grandi case editrici. Attualmente disponibili al download gratuito gli ultimi libri diperché non approfittare della permanenza in casa per dedicare più tempo alla lettura?Sollecito ha voluto quindi ricordare «che alla biblioteca digitale scolastica di Giovinazzo "Koiné" (piattaforma di Media Library Online – MLOL) si accede dal seguente link presente sul sito web del Comune di Giovinazzo: https://www.comune.giovinazzo.ba.it/…/are…/politiche-sociali ».«Email e password sono state fornite in passato in collaborazione con i vostri docenti, per chi ha problemi di accesso o nel tempo non ha provvisto all'iscrizione può scrivermi a questo indirizzo mail: michele.sollecito@comune.giovinazzo.ba.it specificando la scuola e la classe di appartenenza. Specifico che l'accesso all'edicola èIn via del tutto eccezionale apriamo l'accesso anche a studenti che frequentano le scuole fuori Giovinazzo anche se ciò comporterà del tempo per effettuare le nuove iscrizioni».Dall'Assessore Sollecito arrivano infine alcuni consigli su come poter leggere i testi messi a disposizione on line e su come trascorrere il proprio btempo a casa, affinché diventi un momento di crescita ed arricchimento per tanti ragazzi: «Ricordiamo che per leggere gli eBook protetti da DRM Adobe occorre creare un ID Adobe. Trovate tutte le istruzioni sul sito della biblioteca della rete scolastica.Approfittiamo di questo tempo di sosta forzata per assaporare il gusto della lettura. Grazie infatti ad una opportunità straordinaria come questa, possiamo capire quanto leggere ci renda cittadini migliori, cittadini che rigettano la superficialità per addentrarsi in analisi profonde su noi stessi e sulla società che oggi viviamo. Perché una cosa è certa, quando questa tempesta sarà passata nessuno di noi sarà più quello di prima».Il video completo lo potrete vedere a questo link