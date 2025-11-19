Prof. Francesco Schittulli, il racconto di sé stesso e della professione

Il tour nazionale del libro "Una vita per vincere il cancro", partito poche settimane fa, ha toccato anche Giovinazzo.Lunedì sera, presso la Cittadella della Cultura, è stata presentata la lunga intervista del giornalista e scrittore bareseal, docente universitario e senologo-oncologo di fama internazionale, pubblicata da Mario Adda Editore e la cui vendita andrà a beneficio della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.Nell'incontro moderato dal giornalista e redattore di GiovinazzoViva, e introdotto dall'imprenditriceche lo ha fortemente voluto e organizzato assieme all'Associazione Metropolitana di Bari della, il luminare barese ha affascinato i presenti con un lungo racconto senza filtri della sua vita, dall'infanzia a Gravina in Puglia all'importanza della famiglia, dagli anni della scuola alla scelta del percorso universitario e ai primi anni di attività.Con immensa gratitudine ha ricordato i primi maestri nella professione medica e l'incontro spartiacque con il prof. Umberto Veronesi. Con la schiettezza che può permettersi chi raggiunge i più alti traguardi, ha parlato dei problemi della sanità, con excursus storico sulla nascita dell'ospedale oncologico, e dell'esperienza politica da Presidente della Provincia non proseguita per la voglia di non cedere alle logiche partitiche.A riconoscere i meriti scientifici e professionali e l'umanità nei confronti delle pazienti del Presidente Nazionale della LILT, che alla soglia degli 80 anni e dopo 30.000 interventi continua ad entrare in sala operatoria, il, direttore della Ginecologia Oncologica dell'IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, con il quale si è parlato anche dell'importanza della prevenzione nella lotta al cancro, il male tanto temuto e diffuso e che ora si può combattere grazie all'impegno appassionato e instancabile di medici eccezionali come il prof. Schittulli.